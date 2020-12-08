نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طهطا يحل ضيف المنيا بمجموعة الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طهطا ضيفا على نظيره المنيا، وذلك في اللقاء ايقام بينهما على ملعب الثاني، ضمن مباريات الجولة الثالثة عن منافسات المجموعة الأولى صعيد بدوري القسم الثاني.

الفريق المنياوي يسعى لمواصله سلسله الانتصارات، خاصة بعد تحقيق بداية قوية بالفوز على فريق قنا بهدفين لهدف، ثم التعادل سلييا مع أسمنت اسيوط،

في حين يسعي صاحب المركز الأخير، إلي تحقيق الفوز، خاصه وأنه متذيل الترتيب، ويريد تحقيق نتيجة إيجابية له بالدوري.

ويذكر أن نادي المنيا، يحتل المركز الثاني، ولديه من النقاط 4 نقاط، وذلك بعد أن فوزا علي فريق قنا، وتعادل مع أسمنت اسيوط، أما طهطا فيتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها بعد تعادل مع شبان قنا بالجولة الماضية وخسر إفتتاحية الدوري أمام سمسطا بثلاثية.