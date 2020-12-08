محمد صلاح ينافس على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لعام 2020

تواجد محمد صلاح جناح فريق ليفربول، على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2020.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، ، عن قائمة مكونة من 7 لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج لعام 2020.

وينافس محمد صلاح زملاؤه في الفريق، السنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جوردان هندرسون، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، وجاك جيراليش قائد فريق أستون فيلا، والبلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وسيتم اختيار الفائز يوم 21 ديسمبر المقبل، بناء على عدد الأصوات التي سيتحصل عليها من الجمهور وأصوات الصحفيين المقدرين بأكثر من 100 صحفي حول العالم.

ونجح محمد صلاح في قيادة ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، كما أحرز 9 أهداف في 11 جولة من المسابقة هذا الموسم.