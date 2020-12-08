ناشئات السلة في كأس العالم رغم الخسارة من السنغال

تأهل المنتخب الوطني لناشئات كرة السلة تحت 18 سنة، بقيادة مديره الفني شريف عزمي، لكأس العالم المقرر لها صيف 2021، رغم خسارتهن من منتخب السنغال 64/67، في المباراة التي جرت اليوم بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة، في اليوم قبل الأخير لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

قلب ناشئات مصر تأخرهن في الشوط الأول 35/33، ونجحن في الخروج من الفترة الثالثة والنتيجة لصالحهن 44/43، ووسعن الفارق في الفترة الرابعة، لكن ناشئات السنغال نجحن في الثواني الأخيرة في العودة بالمباراة والتعادل61/61، ليدخل اللقاء الشوط الإضافي واستطاع المنتخب السنغالي حسم الأمور لصالحه 67/64، لكن هذه النتيجة صبت في صالح منتخب مصر الذي فاز في المباراة السابقة بين الفريقين بفارق 6 نقاط. وضرب ناشئات مصر موعدا مع منتخب مالي في نهائي البطولة عند الخامسة والنصف من مساء الغد الأربعاء. وضمن منتخب ناشئات مالي مقعده في كأس العالم، وفي نهائي البطولة غدا الأربعاء، بعد الفوز على مصر مرتين 64/36، و68/55، وكذلك على السنغال 74/39،و61/37، فيما حقق منتخب مصر فوزا على السنغال 54/48. وتضم قائمة المنتخب :فاطمة قابيل- سلمى بهجت-آية الفقي- ساندي عبد اللطيف-هاجر ياسين- حبيبة عبد الحميد- هالة ياسين-يارا حسين-منة الله الغريني-فريدة مسعد- ملك صادق-فريدة يوسف. ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفى فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار. وتترأس البعثة رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

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