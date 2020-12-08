سباحة سموحة "الحركية" تحصد كأس المركز الثاني

حصد فريق النادي للسباحة الحركي تحت 13 سنة كأس المركز الثاني ترتيب عام على مستوى الجمهورية وذلك خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة الحركي التي أقيمت في نادي الصيد بالدقي.
حصد الفريق 6 ميداليات ذهبية و2 فضية و1 برونزية كانت للنجوم والنجمات:
على سامح إبراهيم التي حصد 3 ميداليات ذهبية وفريده أكرم على 3 ميداليات ذهبية وعبد الرحمن مصطفى عبد الله2 ميدالية فضية و1 ميدالية برونزية.
يضم الجهاز الفني أ.د.فاطمة فوزي مدير فني الجهاز والدكتور محمد توفيق مشرف فني والكابتن ماجد عبده مشرف فني السباحة والكابتن وليد عبد القادر مدرب عام فريق السباحة الحركي والكابتن محمود سامي إداري.
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