ونجح فريق توتنهام في الفوز على نظيره أرسنال بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت الأهداف عن طريق سون، وكين، حيث جاء الهدف الأول لسون في الدقيقة 12، بينما جاء هدف كين في الدقيقة 44 وذلك قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.
وسجل سون هدفا عالميا بعدما توغل من منتصف الملعب وراوغ مدافع نادي أرسنال ووضع الكرة بشكل رائع على يسار الحارس في الزاوية ال90 لتسكن الشباك ويعلن تقدم فريق توتنهام بهدف نظيف في الدقيقة 12.
وبنفس الطريقة ، ومن هجمة مرتدة لفريق توتنهام استطاع سون، أن يصنع هدفا لزميله هارى كين في الدقيقة 44 بعدما وضع الكرة في بطن العارضة الرأسية لتسكن الشباك.
وأعلن مايكل أرتيتا وجوزيه مورينيو، تشكيل فريقى توتنهام وأرسنال، في المباراة التي جمعتهما، في إطار الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد تشكيل نادي أرسنال المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني تواجده على مقاعد البدلاء في المباراة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النني يشارك صورة من تدريباته مع آرسنال استعدادا لمباراة دوري أبطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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