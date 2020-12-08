نتيجة مسحة كورونا الجديدة لـ أحمد فتحي

وأثبتت المسحة الجديدة التي خضع لها اللاعب استمرار إيجابية العينة ليظل خاضعا لإجراءات العزل المنزلي مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية للتعافي من فيروس كورونا.

وكان نجوم الرياضة أعلنوا دعمهم للاعب الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما أصيبت عائلته في المرة الأولى بالفيروس، وكتب عبدالله السعيد على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ألف سلامة على زوجة وبنات أحمد فتحي.. ربنا يشفيهم ويعافيهم".

كما علق وليد سليمان على إصابة أسرة أحمد فتحي وكتب: "أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.. دعواتكم بالشفاء العاجل وربنا يرفع البلاء عن الجميع".