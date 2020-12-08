وأثبتت المسحة الجديدة التي خضع لها اللاعب استمرار إيجابية العينة ليظل خاضعا لإجراءات العزل المنزلي مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية للتعافي من فيروس كورونا.
وكان نجوم الرياضة أعلنوا دعمهم للاعب الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما أصيبت عائلته في المرة الأولى بالفيروس، وكتب عبدالله السعيد على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ألف سلامة على زوجة وبنات أحمد فتحي.. ربنا يشفيهم ويعافيهم".
كما علق وليد سليمان على إصابة أسرة أحمد فتحي وكتب: "أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.. دعواتكم بالشفاء العاجل وربنا يرفع البلاء عن الجميع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتيجة مسحة كورونا الجديدة لـ أحمد فتحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.