أول تعليق من مدرب ناشئات مصر بعد التأهل لكأس العالم للسلة

أكد الدكتور مصطفى هدهود مدرب منتخب مصر لناشئات كرة السلة دون 18 عاما، أن المنتخب قهر الظروف الصعبة التي واجهته، ونجح في بلوغ كأس العالم.

وقال: كنا على قدر المسئولية، ونجحنا في التأهل لكأس العالم، بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهناها، مثل إصابة المدير الفني شريف عزمي بفيروس "كورونا"، واللاعبة فريدة تامر، وإصابة هالة ياسين أحدى اللاعبات الأساسيات في الفريق.

وأضاف: بعض اللاعبات شاركن في المباراة وهن يعانين من الإصابة، ونجحن في تحقيق حلم التأهل للمونديال، واسعاد الشعب المصري.

وتابع: فزنا في المباراة الأولى بفارق 6 نقاط، وعملنا في مباراة اليوم على إلا نخسر بفارق يزيد عن ذلك على أسوأ الظروف، خاصة وأن منتخب السنغال قوي وجاهز للبطولة ويضم عناصر لديهن منح دراسية في الولايات المتحدة، بعكس منتخب مصر لاعباته محليات.

وأتم: سنقاتل في من أجل تحقيق اللقب أمام مالي والتتويج بالكأس.

وتأهل منتخب ناشئات مصر دون 18 عاما لكرة السلة لكأس العالم المقرر لها صيف 2021، رغم خسارتهن من منتخب السنغال 64/67، في المباراة التي جرت عصر اليوم بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة، في اليوم قبل الأخير لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وضرب ناشئات مصر موعدا مع منتخب مالي في نهائي البطولة عند الخامسة والنصف من مساء الغد الأربعاء.

وضمن منتخب ناشئات مالي مقعده في كأس العالم، وفي نهائي البطولة غدا الأربعاء، بعد الفوز على مصر مرتين 64 /36، و68 /55، وكذلك على السنغال 74 /39،و61 /37، فيما حقق منتخب مصر فوزا على السنغال 54 /48.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار.

وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.