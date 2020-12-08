الرياضة

غدا منتخب السويس يستضيف كوكاكولا بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي  الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس  بنظيره  بكوكاكولا في الثانية والنصف مساء الغد الأربعاء، على استاد السويس الجديد، في إطار مباريات الاسبوع الثالث بالمجموعة التانية القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني.

ويسعى أبناء الغريب استغلال عامل الارض لتحقيق الفوز الغائب منذ إنطلاق المسابقة، كما يدخل فريق كوكاكولا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط.

ويذكر أن منتخب السويس تعادل بأول مبارتين أمام بورتو السويس و النجوم ليحتل المركز التاسع برصيد نقطتين، في المقابل يأتى فريق كوكاكولا بالمركز السادس برصيد تلات نقاط بعد مبارتين جمعها من فوز وخسارة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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