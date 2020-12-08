نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يجدد اهتمامه بنجم تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أعاد الإهتمام من جديد في التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر نجم دفاع تشيلسي الإنجليزي.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن النادي الكتالوني يدرس هذا الخيار في ظل النقص الموجود في خط الدفاع بسبب إصابة جيرارد بيكي الطويلة وعدم وصول صامويل أومتيتي للجاهزية المطلوبة بعد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لا يعتبر النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع النجم الألماني الذي فقد مكانه الأساسي مع البلوز لأن ناديه السابق روما الإيطالي يرغب في الحصول على خدماته بالإضاقة إلى ميلان الإيطالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة كان مهتمًا بروديجر البالغ من العمر 27 عاماً في فترة الإنتقالات الصيفية الأخيرة مع مدافعين آخرين على رأسهم الإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي.