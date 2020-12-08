نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لجوزيه مورينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني رسالة ترحيبية إلى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز فريق نادي توتنهام.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب آل الشيخ تغريدة قال فيها: " "مرحبا بك في بيت أخوك في المملكة التي تحبها وتحبك في أي وقت".

وكان مورينيو قد أرسال رسالة مصورة إلى آل الشيخ أعلن فيه رغبته زيارة السعودية وذلك عقب تحسن الأوضاع الصحية في البلاد جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".