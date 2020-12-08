الرياضة

النصر في ضيافة الزرقا بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول للكرة بنادي النصر ، ضيفا على نظيره فريق الزرقا ، في المباراة التي ستجمع بينهما غدا الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني

يتطلع الفريقان لحصد الفوز ، بعد تحقيق الانتصار في الجولة الماضية ، ففريق الزرقا فاز على سرس الليان ، ويمتلك 3 نقاط ولديه مباراة مؤجلة أمام طنطا .

أما فريق النصر فلديه طموح البقاء في القمة ، وقد فاز في الجولة الماضية على جمهورية شبين برباعية ، ويمتلك 4 نقاط في المركز الأول .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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