الأولمبية تهنئ منتخب سيدات كرة السلة تحت 18 عاما بعد التأهل لنهائيات كأس العالم

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عقب تأهل منتخب الناشئات تحت 18 عاما لنهائيات كأس العالم لكرة السلة المقرر إقامتها في المجر العام القادم وذلك للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بلاعبات منتخب كرة السلة تحت 18 عاما والجهاز الفني على مجهودهم والروح التي ظهرت على اللاعبات خلال مباريات التصفيات المقامة في مصر حاليا والإصرار على رفع راية مصر رغم المنافسة الصعبة في التصفيات.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة وجميع عناصر اللعبة على هذا الإنجاز الكبير .

وتأهل المنتخب الوطني لناشئات كرة السلة تحت 18 سنة، بقيادة مديره الفني شريف عزمي، لكأس العالم المقرر لها صيف 2021، رغم خسارتهن من منتخب السنغال 64/67، في المباراة التي جرت عصر اليوم بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة، في اليوم قبل الأخير لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

قلب ناشئات مصر تأخرهن في الشوط الأول 35/33، ونجحن في الخروج من الفترة الثالثة والنتيجة لصالحهن 44/43، ووسعن الفارق في الفترة الرابعة، لكن ناشئات السنغال نجحن في الثواني الأخيرة في العودة بالمباراة والتعادل61/61، ليدخل اللقاء الشوط الإضافي واستطاع المنتخب السنغالي حسم الأمور لصالحه 67/64، لكن هذه النتيجة صبت في صالح منتخب مصر الذي فاز في المباراة السابقة بين الفريقين بفارق 6 نقاط.

وضرب ناشئات مصر موعدا مع منتخب مالي في نهائي البطولة عند الخامسة والنصف من مساء الغد الأربعاء.

وضمن منتخب ناشئات مالي مقعده في كأس العالم، وفي نهائي البطولة غدا الأربعاء، بعد الفوز على مصر مرتين 64/36، و68/55، وكذلك على السنغال 74/39،و61/37، فيما حقق منتخب مصر فوزا على السنغال 54/48.

وتصم قائمة المنتخب :فاطمة قابيل- سلمى بهجت-آية الفقي- ساندي عبد اللطيف-هاجر ياسين- حبيبة عبد الحميد- هالة ياسين-يارا حسين-منة الله الغريني-فريدة مسعد- ملك صادق-فريدة يوسف.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار.

وتترأس البعثة رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.