انضباط الكاف تعلن عقوبة إبراهيم حسن بسبب المنشطات وغرامة بيراميدز

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبتين إحداهما على نادي بيراميدز والثانية على لاعب الفريق إبراهيم حسن.
وأشار كاف في بيانه اليوم الثلاثاء إلى أن إبراهيم حسن سيتم إيقافه لعامين منهم 22 شهرا مع إيقاف التنفيذ بسبب حصوله على المنشطات بشرط ألا يرتكب اللاعب مخالفة مماثلة خلال عامين.
لذا تم إيقاف إبراهيم حسن من تاريخ تقديم طلب الحصول على الإعفاء لاستخدام علاجه بداية من 18 نوفمبر 2020 وحتى 18 يناير 2021.
وبذلك سيغيب إبراهيم حسن عن مواجهتي بيراميدز أمام الاتحاد الليبي في دور الـ32 من الكونفدرالية.
كما أعلنت لجنة الانضباط فرض غرامة على بيراميدز قدرها 10 آلاف دولار بعد محاولة بعض من المنتمين للفريق كسر الحاجز الأمني والوصول لحكم نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي.
وأوضح البيان أن تلك الغرامة تأتي للسلوك المؤسف للمشاهدين واللاعبين والمسؤولين.
وكان بيراميدز خسر نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان بهدف دون رد في لقاء أداره تحكيميا أليوم نيانت.
كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل إيقاف إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية وعدم قيده في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد.
وأوضح المدير الرياضي ببيراميدز من خلال بيان رسمي تم نشره في الساعات الأولى من صباح السبت، أن اللاعب تم اختياره للخضوع لكشف المنشطات في مباراة نصف النهائي بالكونفدرالية أمام حوريا كوناكري، ليتم بعدها إخطار النادي عن طريق الاتحاد الأفريقي "كاف" بإيقاف اللاعب لحين تحديد جلسة استماع بشأنه.
وبحسب ما جاء في بيان بيراميدز، فإن اللاعب سيتعرض للإجراء الاعتيادي وهو الإيقاف لمدة ثلاثة شهور لحين جلسة الاستماع وتقديم أدلة ومستندات.
من جانبه، أقر اللاعب أنه كان يحصل على بعض الأدوية العلاجية دون استشارة طبيب النادي خلال الفترة الماضية.
وشدد هاني سعيد خلال البيان، أن اللاعب تبين حسن نيته حيث حصل على الأدوية بغرض العلاج كإجراء طبي والخطأ أنه لم يراجع طبيب الفريق في الأمر.
وقرر النادي الوقوف بجانبه وتقدم بالتماس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمراجعة العقوبة ضد اللاعب وتم رفعه من جانب كاف للمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات مع تكليف محامي سويسري متخصص في هذا النوع من القضايا لمتابعة القضية والدفاع عن اللاعب في الجلسة التي تحدد لها يوم ٦ ديسمبر الجاري.
ونوّه هاني سعيد على أن مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز أعد ملفًا طبيًا شاملًا عن اللاعب والأدوية التي حصل عليها بغرض العلاج، وما يفيد أن المادة التي ظهرت بنتيجة التحليل هي مادة من الدواء العلاجي ولم يتعاطاها اللاعب كمنشطات، وذلك لتقديمه إلى المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الجلسة، لدعم موقف اللاعب.
وأكد نادي بيراميدز ثقته الكبيرة في لاعبه إبراهيم حسن ومدى التزامه وأنه لم يلجأ يوما لأي منشطات أو عوامل مساعدة وكل ما حدث أنه حصل على أدوية علاجية دون مراجعة الطبيب وهو أمر يحدث في كافة ملاعب العالم، ويأمل النادي في أن تتعامل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات بعين الرأفة مع اللاعب ومراجعة سجله وتاريخه النظيف وإعادة النظر في العقوبة، ورفعها في أقرب فرصة ممكنة.
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