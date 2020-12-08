انضباط الكاف تعلن عقوبة إبراهيم حسن بسبب المنشطات وغرامة بيراميدز

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبتين إحداهما على نادي بيراميدز والثانية على لاعب الفريق إبراهيم حسن.

وأشار كاف في بيانه اليوم الثلاثاء إلى أن إبراهيم حسن سيتم إيقافه لعامين منهم 22 شهرا مع إيقاف التنفيذ بسبب حصوله على المنشطات بشرط ألا يرتكب اللاعب مخالفة مماثلة خلال عامين.

لذا تم إيقاف إبراهيم حسن من تاريخ تقديم طلب الحصول على الإعفاء لاستخدام علاجه بداية من 18 نوفمبر 2020 وحتى 18 يناير 2021.

وبذلك سيغيب إبراهيم حسن عن مواجهتي بيراميدز أمام الاتحاد الليبي في دور الـ32 من الكونفدرالية.

كما أعلنت لجنة الانضباط فرض غرامة على بيراميدز قدرها 10 آلاف دولار بعد محاولة بعض من المنتمين للفريق كسر الحاجز الأمني والوصول لحكم نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي. وأوضح البيان أن تلك الغرامة تأتي للسلوك المؤسف للمشاهدين واللاعبين والمسؤولين. وكان بيراميدز خسر نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان بهدف دون رد في لقاء أداره تحكيميا أليوم نيانت.