تحدي جديد .. أحمد الشيخ يظهر بتيشرت بيراميدز .. شاهد

شارك احمد الشيخ لاعب فريق بيراميدز جمهور عبر انستجرام بصورة جديده له بقميص بيراميدز بعد انتقاله اليه حديثا من النادي الأهلي.

وعلق أحمد الشيخ على الصورة التي ظهر بها ممسكا تيشرت بيراميدز قائلا " تحدي جديد".

يذكر أن أحمد الشيخ وعد جماهير الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد استغناء الأهلي عنه وكتي الشيخ قائلا " أتقدم بخالص الشكر للنادى الأهلى وجمهوره العظيم الذى أحاطنى بالحب والتقدير طوال فترة وجودى فى النادى".

وتابع: سعيت قدر المستطاع أن أرضيكم وكنت جزء من منظومه كبيره تسعى للنجاح بفضل جمهور لا يقبل بغير الفوز دائمًا.

وأضاف: قد أكون أسعدت البعض فى أوقات وغضب منى البعض الآخر لكنى فى النهاية بحترم الجميع ومسامح كل من أساء فى حقى أو تقول عليا بشى لم افعله فى النهاية كرة القدم وسيله للسعادة والحب والتقارب بعيدًا عما يتعمده البعض من الحاق الأذى وإثارة المشاكل بتصاريح مفبركة والضرر النفسى بقصد او غير قصد

و اختتم الشيخ : دعواتكم لى فى تجربتى الجديده وفى حياتى بصفه عامه واتمنى لكم جميعًا دوام الصحه والسعادة والتوفيق ".

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و قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أحمد الشيخ اتفق مع بيراميدز على كافة الأمور المالية بقيمة مالية أعلى من التي اتفق بها مع نادي الزمالك.

ووقع أحمد الشيخ لمدة 3 مواسم قادمة على عقود انتقاله إلى بيراميدز، بعد تعثر انضمامه للزمالك، في الساعات الماضية.