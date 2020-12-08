ميسي يقود هجوم برشلونة فى مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة يوفنتوس، في دوري أبطال أوروبا.

ويضم تشكيل برشلونة اليوم ضد يوفنتوس فى دورى أبطال أوروبا كلا من :

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الوسط: دي يونج، بيانتيش، بيدري.

خط الهجوم: ترينكاو، جريزمان، ميسي.

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد السقوط المفاجئ أمام قادش بهدفين مقابل هدف، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يعود ليونيل ميسي للمشاركة بصورة أساسية في مباراة اليوم، بعد استبعاده من آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف الأوكراني وفيرينكفاروسي المجري للراحة، بينما يفقد خدمات عثمان ديمبلي بسبب الإصابة.

وذكر نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أول أمس، الأحد، أن عثمان ديمبلي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن.

وأضاف بيان نادي برشلونة، أن عودة عثمان ديمبلي إلى التدريبات، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

في المقابل يسعى يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو، للثأر من برشلونة، بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمامه في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة يوفنتوس لمواجهة برشلونة، بعد غيابه عن المباراة الماضية، بسبب إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده مع منتخب البرتغال منافسات دوري الأمم الأوروبي.

وضمن كل من برشلونة ويوفنتوس التأهل رسميا إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة، بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، ويحل يوفنتوس ثانيا برصيد 12 نقطة، ودينامو كييف الأوكراني ثالثا بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن فيرينك فاروسي المجري متذيل الترتيب.

وتقام مباراة اليوم بين برشلونة ويوفنتوس بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة دوري أبطال أوروبا، دينامو كييف مع فرينك فاروسي المجري، في تمام العاشرة مساء.