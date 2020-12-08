شفاء أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي من فيروس كورونا

تعافى أحمد رمضان بيكهام لاعب النادي الأهلي الجديد من فيروس كورونا بعدما أجرى مسحة طبية وأثبتت سلبيتها ، واصبح اللاعب جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية .

وأجرى أحمد رمضان بيكهام مساء أمس، مسحة طبية لـ كورونا، بعد أن قضى 14 يوم داخل العزل المنزلي، حيث أبلغ مسؤولو الفريق الأحمر بيكهام، بشأن تعافيه من فيروس كورونا، وظهوره في التدريبات غدا.

وكتب اللاعب عبر صفحته الشخصية " فيسبوك " قائلًا : " الحمد لله " .

وظهر وائل جمعة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة ، على ملعب التتش ، أثناء تأدية لاعبي الفريق المران الصباحي اليوم .

وجاءت زيارة وائل جمعة من أجل تهنئة اللاعبين على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر وتحقيق الثلاثية مطالبهم بالمزيد من البطولات من أجل مكانة النادي الأهلي.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني اللاعبين بإغلاق ملف المرحلة الماضية والتركيز في التحديات المقبلة التي تشهد العديد من المباريات؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

واستأنف الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة التي تقام يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وظهر وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مران ابناء الرداء الأحمر اليوم لأول مرة بعد شفائه من فيروس كوورنا .

ويخضع طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي لفحص طبي اليوم بعد اصابته خلال مباراة طلائع الجيش التي حسمها المارد الأحمر بضربات الجزاء وتوج بلقب كأس مصر ، فيما يخضع الثنائي وليد سليمان واليو ديانج لبرنامج تأهيلي بعد شفائهما من فيروس كورونا

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة مع معاونيه اليوم لبحث الإعداد لافتتاح الدوري حيث يتسلم تقرير مفصل عن فريق مصر المقاصة الذي سيواجهه الأحد المقبل، وبات المدرب الجنوب أفريقي يعتمد علي هيكل رئيسي وشبه ثابت لتشكيلته الرئيسية للموسم المقبل حيث تضم محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السوليه وحمدي فتحي( اليو ديانج) ومحمد مجدي أفشه ( ناصر ماهر) وطاهر محمد طاهر ( محمود كهربا) وحسين الشحات ومروان محسن.