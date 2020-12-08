وزير الشباب: مصر تستضيف مسابقة الرجل الحديدي لأول مرة.. فيديو

أعلن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن دعم الوزارة لمسابقات الرجل الحديدي في مصر لأول مرة بالتعاون مع القطاع الخاص .
وقال أشرف صبحي خلال المؤتمر أن الوزارة دائما تدعم كافة المسابقات التى تساهم فى نشر الصور الإيجابية عن مصر فى كل المحافل القارية والدولية .
وأشار الى ان الوزارة درست الفكرة بشكل جيد بعد تلقيها مؤكدا على أهمية دعم تلك المسابقات التى تشارك فيها العديد من الدول من أنحاء العالم .
وكشف ستيفان بيتشينج الرئيس التنفيذي أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا لمجموعة ايرون مان عن موعد انطلاق مسابقة الرجل الحديدي معلنا اقامة المسابقة الدولية المهمة لاول مرة في مصر خلال شهر نوفمبر 2021
واوضح ستيفان ان المسابقة ستشهد منافسات سباق الثلاثي في السباحة لمسافة 1.9 كم وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 90.1 كم والجري لمسافة 21.1 كم .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في احد الفنادق الكبرى وتنظم البطولة مؤسسة ايرون مان بالتعاون مع شركة ستامينا
وقال حسن خليفة الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة ان المسابقة ستقام بدعم من وزارة الشباب والرياضة وتستهدف نشر ثقافة الممارسات الرياضية على اوسع نطاق ممكن بمصر ودعم نمط الحياة الصحية بين المصريين
واعرب عن سعادته بعقد الحدث الرياضي العالمي بمصر لاول مرة واستضافة ابطال رياضيين دوليين من كافة انحاء العالم على ارض مصر تاكيدا لرسالة الامان والسلام التي طالما تمتعت بها البلاد ودعت العالم لتبينها
واضاف ان عقد المسابقة في منطقة سهل حشيش جاء لانها تتمتع بميزات جغرافية ومناخية تناسب عقد المسابقة بها
وتعد رياضة الترايثلون هي الرياضة الاسرع انتشارا في العالم في الاونة الاخيرة كما انها باتت تحظى باهتمام متزايد لدى الكثيرين حول العالم خاصة مسابقات المسافات الطويلة منها.
وتعتمد هذه اللعبة على التحمل وقوة اللياقة البدنية و سرعة التبديل بين كل مرحلة من مراحل اللعبة الثلاث
وانطلقت اللعبة لاول مرة عقب نداء ضابط البحرية الامريكي جون كولينز خلال حفل توزيع الجوائز لنادي يكيكي للسباحة قائلا من سيكون الرجل الحديدي ؟
ومن هنا بدأ طرح فكرة الجمع بين اصعب ثلاث سباقات للتحمل على الجزيرة في سباق واحد حيث قرروا اصدار التحدي لمعرفة من هم الاقوى السباحون ام الدراجون ام العدائون
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