أشرف صبحى لـ دوت الخليج: إيقاف مجلس مرتضى منصور قانوني .. ولن نتخلى عن الزمالك.. فيديو

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن آخر مستجدات الأوضاع في نادي الزمالك.

وقال صبحي في تصريحات خاصة، إن الوزارة لن ترفع يدها عن أي خطأ، ولكن الزمالك حاليا تديره لجنة وتمارس عملها والجانب القانونى يمارس عمله ويحقق في جميع الملفات.

وأضاف أن اتخاذ قرار بوقف مجلس مرتضى منصور قانوني وبناء على دراسة قانونية من خلال كبار المستشارين والوزارة دائما داعمة لتطبيق القانون على الجميع .

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها الدور الرقابي على جميع المنشآت الرياضية واللجان المشكلة للتفتيش مازلت تمارس مهام عملها في الأهلي واللجنة الاولمبية وبعض مراكز الشباب وبعض الهيئات الأخرى.

وشدد على دعم فرق الزمالك ومساندتها لاستكمال مسيرتها ومشوارها في الموسم الجديد

واختتم : الوزارة تلتزم باللوائح والقوانين ومحدش فيها على راسه بطحة يشاور عليها