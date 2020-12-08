10 صفقات جديدة .. المقاولون العرب يعلن قائمة الفريق للموسم الجديد

نجح نادي المقاولون العرب في ضم 10 لاعبين للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية والتي انتهت يوم 6 ديسمبر الجاري، واللاعبون هم «باسم علي من الأهلي في صفقة انتقال حر، وأحمد داودا، لاعب الجيش السابق، وأحمد كابوريا، لاعب الزمالك السابق، والتونسيين هيثم الجويني، ووسيم النغموشي، وأحمد شكري، لاعب إنبي السابق، وأحمد مجدي، لاعب الجونة السابق، وخالد حسانين، لاعب سيراميكا السابق، وأحمد عبد العزيز، لاعب إنبي السابق، ومحمد حمدي زكي، من الإسماعيلي».

ويعقد نادي المقاولون العرب مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة ظهر غد الأربعاء لتقديم الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحضور المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، والهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة، عضو مجلس الإدارة، وعماد النحاس، المدير الفني، لتقديم الصفقات الجديدة والحديث عن خطط النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي الوقت نفسه يواصل الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك التي ستقام السبت المقبل في الجولة الأولى للدوري وحرص عماد النحاس المدير الفني على مشاهدة مباراتي الزمالك أمام الاهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وأمام طلائع الجيش في كأس مصر، للوقوف على نقاط القوة والضعف وعقد المدير الفني سلسلة من الجلسات مع الجهاز المعاون واللاعبين للحديث عن أهمية الفترة المقبلة وطريقة التعامل معها.