أكدت تقارير صحفية أن منتخب قطر قد يشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لعام 2022 والتي تقام على أراضيها ، في سابقة تحدث لأول مرة في التاريخ.

وقالت صحيفة " اندبندنت " البريطانية إن منتخب قطر قد يشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، بعد مفاوضات بين الاتحادين الآسيوي والأوروبي لكرة القدم. وتابعت الصحيفة : " أن المنتخب القطري سيشارك في أي من المجموعات التي تضم خمسة منتخبات لإعطاء مزيد من التوازن في التصفيات بين كل المجموعات". واختتمت الصحيفة " أن المجموعة الأقرب التي قد يتواجد بها المنتخب الملقب بالعنابي هي الأولى التي تضم كلا من البرتغال وأيرلندا ولوكسمبورج وصربيا وأذربيجان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث تاريخي.. قطر قد تشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.