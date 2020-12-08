كوكاكولا يغادر القاهرة لمواجهة السويس بالجولة الثالثة غدا

غادر الفريق الاول لكوكاكولا القاهرة متوجها الى السويس للمبيت من اجل خوض الفريق مباراة الغد امام منتخب السويس ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مجموعة القاهرة .

وخاض الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التدريب الخاص بحرس الحدود بالكيلو اربعة ونص والذى اقتصر على تدريبات بدنية وتم اختيار قائمة الفريق المسافرة للسويس. وشهدت تدريبات الفريق حالة من المعنويات المرتفعه للاعبين والجهاز الفنى بقيادة محمد عبد الله بعد تحقيق الفريق اول ثلاث نقاط فى المجموعة بعد الفوز الاخير على المريخ فى الجولة الثانية بهدف للاشئ . وعقب مباراة المريخ عقد المهندس مجدى اسماعيل رئيس النادى جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى طالبهم بخوض المباريات المقبلة بنفس الروح التى خاض بها الفريق مباراة المريخ، مؤكدا ان النادى يملك لاعبين على اعلى مستوى ولديهم الكثير يقدموه خلال الموسم الجارى.

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