تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

كشف النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة لايبزيج الألماني، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لايبزيج كالآتي: في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - هاري ماجواير - فيكتور ليندولف - لوك شاو - أليكس تيليس خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - سكوت ماكتومناي - برونو فيرنانديز خط الهجوم: ماسون جرينوود - ماركوس راشفورد. ويحتل مانشستر يونايتد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل لايبزيج المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط ولكن يتفوق مانشستر يونايتد بسبب المواجهات المباشرة.

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