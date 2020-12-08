حوار | فرج عامر: 6 مواجهات تحدد بطل الدوري .. انتقال علي غزال للزمالك كذب .. وهذا موقفنا من ضم بامبو





وحاور موقع دوت الخليج المهندس محمد فرج عامر عقب إغلاق الانتقالات الصيفية وموقف سموحة من التواجد في المربع الذهبي.. وإليكم نص الحوار :-

في البداية.. نود أن نعرف المزيد عن صفقات نادي سموحة

نادي سموحة تمكن من التعاقد مع 12 لاعبا جديدا لتدعيم صفوف الفريق والمنافسة على المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم وتحقيق المزيد من البطولات وجاء التعاقد وفقا لاحتياجات الفريق والنظرة الفنية للجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد سامي .

وجهة نظر نادي سموحة في المنافسة على بطولة الدوري لهذا الموسم

المنافسة على بطولة الدوري المصري لهذا الموسم ستكون في غاية الصعوبة في ظل التدعيمات التي شهدتها العديد من الأندية خصوصا الصاعدة .

هل يتمكن سموحة من المنافسة على المربع الذهبي لهذا الموسم؟

نادي سموحة قادر على المنافسة على المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري المصري ويظل التجانس وتأقلم اللاعبين هو العامل الرئيسي في تحقيق النجاح والتواجد في المربع الذهبى. وسموحة تمكن من تحقيق التجانس بين اللاعبين من خلال التدريبات المكثفة وخوض الوديات .

ما وجهة نظرك في الأندية الصاعدة وموقفها من الدوري المصري؟

في البداية أحب أن أهنئ الثلاثي الصاعد لبطولة الدوري المصري من جديد وأتوقع أن تصبح المنافسة في غاية الصعوبة خصوصا في ظل التدعيمات التي قامت بها تلك الأندية ولكن يظل عنصر التجانس وتأقلم اللاعبين هو العامل الوحيد للظهور بشكل مناسب .

ضربة البداية.. هل يتمكن أحد الأندية من التواجد في الدوري المصري بقوة من خلال أولى الجولات؟

ضربة البداية لأي فريق هي عنصر الأمان خصوصا أول 6 مواجهات هي الفيصل الوحيد للحكم على منافسة الفرق داخل بطولة الدوري المصري .

كيف تم التعاقد مع علي غزال لاعب لاريسا اليوناني السابق ؟

مجلس إدارة نادي سموحة نجح في التعاقد مع علي غزال لاعب لاريسا اليوناني السابق ومنتخب مصر عقب ترحيب اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق السكندري وأتوقع أن يكون إضافة قوية لنادي سموحة .

ما موقف علي غزال من الانتقال لنادي الزمالك؟

كافة الأقاويل التي ترددت حول رغبة اللاعب في الانتقال لنادي الزمالك غير صحيحة متسائلا:" كيف يتم انتقال اللاعب للزمالك بعد التوقيع لنادي سموحة؟"، ولم نتفاوض للحصول على خدمات كريم بامبو لاعب الزمالك مقابل الاستغناء عن علي غزال .

هل يصبح نادي سموحة باب عودة علي غزال للمنتخب المصري؟

أتمني أن يعود علي غزال للمنتخب المصري من جديد ، في ظل الإمكانيات التي يمتلكها اللاعب وسموحة أصبح بوابة العديد من اللاعبين للتواجد في صفوف الفراعنة وأتوقع تواجد علي غزال في أقرب وقت .

وفي نهاية الحديث أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن كافة اللاعبين لديهم الطموح من أجل تحقيق البطولات داخل الفريق السكندري وإسعاد الجماهير.