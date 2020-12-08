نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتأهل الأهلي إلى اللعب في كأس العالم للأندية 2020، الذي سيقام في فبراير من العام المقبل 2021.

وقدم الأهلي أفضل مواسمه في العام المنقضي، بعد نجاحة في الفوز بالثلاثية، "دوري أبطال إفريقيا، الدوري المصري، كأس مصر".

وسيكون الأهلى على موعد مع انعاش خزينتة بملايين الدولارات الجديدة مطلع العام المقبل 2021، حيث يحصل النادى على 2.5 مليون دولار نظير المشاركة فقط في كأس العالم للأندية، و3مليون دولار حال اقتناص الفريق المركز الرابع، 4 مليون دولار حال حصوله على الميدالية البرونزية، 5 مليون دولار حال حصوله على مركز الوصيف و6 مليون دولار حال تتويجه بلقب كأس العالم للأندية.