نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة رونالدو.. تعرف على تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة برشلونة بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره برشلونة المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره يوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: بوفون

خط الدفاع: دانيلو، دي ليخت، بونوتشي، ساندرو

خط الوسط: أرثور، ماكيني، كوادرادو

خط الهجوم: رامسي، رونالدو، موراتا