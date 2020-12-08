توخيل يُعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة باشاك شهير في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق باشاك شهير التركي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي :-

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: كيمبيمبي - ماركينيوس - فلورينزي - دانيلو.

خط الوسط: باكير - رافينها - فيراتي - باريديس.

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا - مبابي.

وستقام المباراة بين باريس سان جيرمان وباشاك شهير في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.