نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل منافسات الجولة الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، مساء غدًا الأربعاء المقبل، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعي فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط من أجل حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ولن تكون مهمته سهلة خاصة وأن الفريق الألماني يتصدر ترتيب المجموعة ولديه دوافع قوية لتحقيق الفوز والصعود للدور التالي بالبطولة.

وفي نفس المجموعة سيلتقي فريق شاختار دونيتسك الأوكراني مع انتر ميلان الإيطالي على ملعب الأخير، حيث لا تزال فرص الفريقين قائمة في التأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وإليكم ترتيب المجموعة قبل مباريات الجولة الأخيرة:

1- بوروسيا مونشنجلادباخ (ألمانيا) 8 نقاط

2- شاختار دونيتسك (أوكرانيا) 7 نقاط

3- ريال مدريد (إسبانيا) 7 نقاط

4- إنتر ميلان (إيطاليا) 5 نقاط

وستذاع مباراتي ريال مدريد مع بوروسيا مونشنجلادباخ، وانتر ميلان مع شاختار الأوكراني، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء، 9 ديسمبر عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، كما يمكنكم متابعة المباراتين عبر روابط البث المباشر على شبكة الانترنت.