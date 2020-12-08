وليد سليمان يتصدر تويتر بعد مشاركته في تدريبات النادي الأهلي

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "اخيراااااا الحمدلله ع السلامه كابتن وليد سليمان واحلى صورة مع الثلاثية باقي كمان السوبر الافريقي والسوبر المصري وان شاء الله تكون احد ركائز الفريق" و "طال انتظار الصور دي يا أبو سليم يا بطل أفريقيا يا حبيبنا، سلامتك يا عمنا وعقبال ما ترفع العاشرة".
وشارك وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.
وشارك الثلاثي في المران الجماعي بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، وخضوعهم لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في الدوري الممتاز.
وطالب موسيماني اللاعبين بإغلاق ملف المرحلة الماضية والتركيز في التحديات المقبلة التي تشهد العديد من المباريات؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.
واستأنف الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة التي تقام يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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