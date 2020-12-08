عقوبة قاسية تنتظر عبدالرزاق حمدالله من النصر السعودى

أكدت تقارير صحفية مغربية أن الدولى المغربى عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي مهدد بعقوبة جديدة فى السعودية عقب تعادل فريقه بنتيجة 2-2 مع الاتفاق، أمس الاثنين، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدورى.

وذكر "لو سبور 360 " المغربي : " أن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للإتحاد السعودى ستوقع عقوبة قاسية على حمد الله نظرا لمخالفته اللائحة، بعدما رفض الحضور للمنطقة الإعلامية لإجراء مقابلة صحفية بعد المباراة ، طبقًا لمصادره في السعودية ".

وتابع : " إن لائحة الدورى السعودى تنص على ضرورة التزام قائد الفريق بإعطاء تصريحات عقب كل مباراة " .

وأرجع البعض رفض حمد الله الالتزام بنص اللائحة وإجراء المقابلة الصحفية بعدما أهدر ركلة جزاء أمام الاتفاق بينما سجل أخرى في آخر لحظات المباراة لينقذ النصر من الخسارة فى الدقيقة 89.

ويحتل فريق النصر المركز قبل الأخير في ترتيب الدورى السعودي برصيد 4 نقاط بعد مرور 7 جولات من المسابقة حتى الآن.