لاتسيو يتعادل مع كلوب بروج 2-2 ويتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

تأهل نادي لاتسيو الإيطالي لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله مع كلوب بروج البلجيكي بهدفين لمثلهما في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح كوريا التسجيل لـ لاتسيو في الدقيقة الثانية عشر، لكن فورمير عادل النتيجة للفريق البلجيكي في الدقيقة الخامسة عشر.

وأحرز إيموبيلي الهدف الثاني لـ لاتسيو في الدقيقة 27 من ضربة جزاء، ولكن فاناكين عادل النتيجة لـ كلوب بروج في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بالتعادل وهو الأمر الذي كان يحتاجه لاتسيو لضمان التأهل للدور المقبل.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد لاتسيو للنقطة العاشرة في المركز الثاني، ورصيد كلوب بروج للنقطة الثامنة في المركز الثالث.