تعديلات فى الزمالك .. يونس رئيسا تنفيذيا للكرة .. وجعفر فى لجنة الكرة .. ويحيى للناشئين

استقرت وزارة الشباب والرياضة، على تعديل بعض المناصب مرة أخرى داخل نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لمصدر كشف عن تعيين أيمن يونس في منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم بينما تم تشكيل مجموعة من اللجان يكون هو عضوا بجميعها.

وأضاف المصدر أنه تم تعيين لجنة الكرة برئاسة فاروق جعفر، وعضوية كل من محمد حلمي وأحمد عبد الحليم وحسين السيد وتامر عبدالحميد "دونجا"

في المقابل تم تعيين لجنة قطاع الناشئين برئاسة طارق يحيى وفي لجنة مدارس الكرة برئاسة علي خليل ولجنة الاكاديميات برئاسة محمد رأفت عطية.