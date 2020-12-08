بداية نارية .. يوفنتوس يضيف الهدف الثاني أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا

في بداية نارية ، نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في تسجيل الهدف الثاني أمام برشلونة الإسباني في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي في تسجيل أول أهداف اللقاء .

وجاء الهدف في الدقيقة 13 من ضربة جزاء بعدما راوغ كريستيانو رونالدو الظهير الأيمن لبرشلونة ليصفر له الحكم بضربة جزاء واضحة ويستطيع تسجيلها بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى .

تشكيل يوفنتوس ضد برشلونة: حراسة المرمى: بوفون. خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت. خط الوسط: كوادرادو، آرثر ميلو، ماكيني، أليكس ساندرو، رامسي. خط الهجوم: ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو.