بداية نارية .. يوفنتوس يضيف الهدف الثاني أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا

في بداية نارية ، نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في تسجيل الهدف الثاني أمام برشلونة الإسباني في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي في تسجيل أول أهداف اللقاء .
وجاء الهدف في الدقيقة 13 من ضربة جزاء بعدما راوغ كريستيانو رونالدو الظهير الأيمن لبرشلونة ليصفر له الحكم بضربة جزاء واضحة ويستطيع تسجيلها بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى .
تشكيل يوفنتوس ضد برشلونة:
حراسة المرمى: بوفون.
خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت.
خط الوسط: كوادرادو، آرثر ميلو، ماكيني، أليكس ساندرو، رامسي.
خط الهجوم: ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو.
ويضم تشكيل برشلونة اليوم ضد يوفنتوس فى دورى ابطال اوروبا كل من :
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، أرخوا، ديست.
خط الوسط: دي يونج، بيانتيش، بيدري.
خط الهجوم: ترينكاو، جريزمان، ميسي.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة، بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، ويحل يوفنتوس ثانيا برصيد 12 نقطة، ودينامو كييف الأوكراني ثالثا بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن فيرينك فاروسي المجري متذيل الترتيب.
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