محمد صلاح يتصدر تويتر بعد منافسة ميسي وكريستيانو على جائزة لاعب القرن

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_صلاح بعد منافسه مسي وكريستيانو على جائزة أفضل لاعب القرن الحادي والعشرون.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏رسميا صلاح ف القائمه النهائيه لجائزة أفضل لاعب في القرن 2001-2020: كريستيانو رونالدو ، ليونيل ميسي ، محمد صلاح، الله عليك يا فخر العالم" و "‏لا خير ولا عدل في كرة القدم إن لم يحصل ‎#محمد_صلاح على جائزة الأفضل هذا العام".

وقال أخرون "‏فخر الكرة المصرية.. محمد صلاح يناطح أباطرة الكرة على جائزة الأفضل في القرن الـ 21 والأهلي ينافس على أفضل نادي في القرن الـ21 عالميًا " و" محمد صلاح لاعب عالمي ومن اهم لاعبي العالم في الثلاث. سنوات الماضيه لكن هناك من هو أجدر منه بالتواجد في منافسة افضل لاعب بالقرن".

وتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب في القرن الـ 21، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي.

وشهدت قائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في القرن الـ 21، تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي لاعب برشلونة، ورونالدينيو أسطورة منتخب البرازيل.

وخرج محمد صلاح من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في عام 2020، حيث تواجد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جوائز كلوب سوكر يون 27 ديسمبر الحالي، حيث سيقام الحفل في فندق ارماني ببرج الملك خليفة بمدينة دبي الإماراتية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار المرشحين النهائيين لجميع الجوائز من خلال تصويت الجماهير