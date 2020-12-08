وفاة سابيلا مدرب الأرجنتين عن عمر 66 عامًا

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، أنّ المدرب أليخاندرو سابيلا، المدير الفني السابق لمنتخب الأرجنتين، توفى عن عمر ناهز الـ66 عامًا.

شبكة "mundoalbiceleste" الأرجنتينية، والعديد من وسائل الإعلام، في بلاد راقصي التانجو، نقلت خبر وفاة المدرب الأرجنتيني بعد صراع مع المرض.

ونُقل مدرب منتخب ألبيسيليستي بين عامي 2011 و2014، للمستشفى، قبل عدة أيام، بسبب مشاكل في القلب، وتوفي اليوم الثلاثاء، إثر أزمة قلبية.

سابيلا درّب الأرجنتين، في كأس العالم بمونديال البرازيل 2014، حيث قاد التانجو لنهائي كأس العالم، وهُزم على يد منتخب ألمانيا، بهدف نظيف.

سابيلا خلال مسيرته مع الأرجنتين، خاض 41 مباراة، فاز في 27 لقاء، وتعادل في تسع مُباريات، وتعرض لخمسة هزائم، وسجل التانجو تحت قيادته 80 هدفًا، واستقبلت شباكهم 35 هدفًا.

انتشر مقطع فيديو للسماء يُزعم أنه في مدينة بارانا، إنتري ريوس، على الشبكات الاجتماعية، الذي يعتقد الكثيرون أنه يلاحظ صورة ظلية لنجم كرة القدم وهو يركض للخلف، مع الرقم 10 على القميص، وادعى البعض انه أسطورة كرة القدم الراحل دييجو ارماندو مارادونا، الذي توفى منذ أيام نتيجة سكتة قلبية مثلما قالت الصحف. وأشارت صحيفة "باخينا 12" الأرجنتينية إلى أن الفيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعى ، مما اثار مشاعر المعجبين وانعدام الثقة لدى الكثيرين الآخرين الذين شككوا فى صحة الصورة. واثارت وجود صور شخصية مع جثة النجم الارجنتينى جدلا واسعا، وتلقى الموظفون الثلاثة فى صالة الجنازة فى بوينيس آيريس، العديد من التهديدات بالقتل. وأشارت صحيفة "الميرا" الإسبانية، إلى أنه تم نشر فيديو على الشبكات الاجتماعية وأكد العثور على أحد الموظفين الثلاثة الذى يدعى دييجو مولينا، مع نص "قتلوا الرجل فى منزل الجنازة ..والقوا به فى حاوية قمامة"، واعتقد الاف الأشخاص حول العالم بأنهم بقتل احد الموظفين يحققون العدالة، وأظهر الفيديو رجلا أصلع ملقاة جثته فى حاوية قمامة، إلا أنه بعد التحرى فإن هذا الفيديو يعود إلى مارس 2020، وليس له اى علاقة بصالة الجنازة الذى تم التقاط فيه الصور مع مارادونا. قام نادي نابولي الإيطالي بتخليد اسطورة ديجو أرماندو مارادونا بعد وفاته منذ أيام ، وذلك في المباراة التي تجمع بينه وبين فريق روما ، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي. وقام لاعبو نابولي بإرتداء قميص يحمل صورة مارادونا بجانب وقوف دقيقة حدادا على روحه ووضع " بوكيه " ورد على ارض الميدان قبل بدء المباراة. وكشف النادي الإيطالي الجنوبي في بيانه صباح اليوم ، أنه كان يعتزم استخدام القميص الجديد قبل وفاة النجم الأرجنتيني الفائز مع بلاده بلقب مونديال 1986، موضحا: "قبل عام، بالتعاون مع كابا (شركة المستلزمات الرياضية الراعية للفريق)، راودتنا فكرة قميص خاص يذكرنا بدييغو مارادونا وببلده الحبيب الأرجنتين والعلاقة الوطيدة بسكان نابولي". وأوضح البيان المصحوب بالخطين العموديين الأزرق والأبيض لقميص المنتخب الأرجنتيني: "كنا نأمل أن يتمكن دييجو من رؤيته، ولما لا أن يضعه على كتفيه"، مشيرا الى أن "تقديم الطقم الجديد كان مقررا أصلا من أجل المرحلة التاسعة، بمناسبة مباراة نابولي ضد روما. (الآن وبعد وفاة مارادونا) القميص الذي سيرتديه اللاعبون مساء (الأحد) سيكون له معنى أكبر مما كان يتصور". وسبق للاعبي نابولي أن كرموا مارادونا الخميس قبل مباراة فريقهم مع رييكا الكرواتي 2-0 في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" على ملعب "سان باولو"، وذلك من خلال ارتداء القميص رقم 10 واسم الأسطورة. وارتدى جميع اللاعبين الشارة السوداء واحتفظوا بالقميص الرمز خلال تقديم الفريقين وخلال دقيقة الصمت حيث ظهرت صورة للغائب الاكبر على شاشة عملاقة داخل الملعب.

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