رونالدو يفتتح أول أهداف مباراة برشلونة ويوفينتوس بدوري أبطال أوروبا

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي في تسجيل هدف لفريقه أمام برشلونة الإسباني ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف في الدقيقة 13 من ضربة جزاء بعدما راوغ كريستيانو رونالدو الظهير الأيمن لبرشلونة ليصفر له الحكم بضربة جزاء واضحة ويستطيع تسجيلها بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى .

تشكيل يوفنتوس ضد برشلونة: حراسة المرمى: بوفون. خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت. خط الوسط: كوادرادو، آرثر ميلو، ماكيني، أليكس ساندرو، رامسي. خط الهجوم: ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو.