بروسيا دورتموند يقلب الطاولة على بطرسبرج ويفوز 2-1 بدوري أبطال أوروبا

نجح نادي بروسيا دورتموند الألماني في قلب الطاولة على فريق زينت بطرسبرج الروسي والفوز عليه بنتيجة 2-1 ، في آخر جولات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

بدأ اللقاء بهدف لصالح فريق زينت بطرسبرج الروسي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول عن طريق دريوسي ، ثم جاء هدف التعادل لفريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 68 عن طريق لوكاش ، وجاء الهدف الثاني للفريق الأصفر في الدقيقة 78 عن طريق أكسيل فيتسل . وبعد انتهاء مباريات المجموعة السادسة ، يحتل فريق بروسيا دورتموند المركز الأول برصيد 13 نقطة ، ويأتي خلفه فريق لاتسيو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ، بينما يأتي فريق زينت بطرسبرج في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

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