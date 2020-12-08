نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوير يؤكد عودة "العواجيز" للمنتخب الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى مانويل نوير قائد المنتخب الألماني على زميليه في بايرن ميونخ، توماس مولر وجيروم بواتينج، مؤكدا إمكانية عودتهما للمنتخب الوطني بعد استبعادهما بقرار من المدير الفني لواخيم لوف.

وقال الحارس الدولي نوير في مؤتمر صحفي لبايرن اليوم الثلاثاء "أعتقد أن لوف لم يغلق الباب بشكل نهائي".

وأضاف "هؤلاء الذين يتولون المسؤولية سيتخذون القرار في الوقت المناسب".

وفاز مولر وبواتينج بجانب ماتس هوميلز لاعب بوروسيا دورتموند بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا لكن تم استبعادهم من قبل لوف مطلع العام الماضي في ظل سعيه لتجديد دماء الفريق.

ولكن بعد انتهاء مشوار الماكينات الألماني في دوري الأمم الأوروبي بهزيمة مذلة على يد إسبانيا بنصف دستة أهداف الشهر الماضي، تصاعدت الدعوات بشأن ضرورة عودة الثلاثي للمنتخب الوطني.

وقال نوير إن مولر وبواتينج يظهران "بشكل جيد جدا" مع بايرن ، "إنهما يركزان على عملهما، كلاهما يلعب في فريق ناجح".

وختم نوير بالقول "اعتقد أنهما يركزان بشكل كلي على الأداء الشخصي وأداء الفريق، وهذا أمر حاسم لكلاهما في المستقبل".