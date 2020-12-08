نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يزف بشري سارة بشأن أجويرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بأن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو قد يسجل عودته إلى الفريق الأربعاء ضد مرسيليا الفرنسي، وذلك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم يخض أفضل هداف في تاريخ سيتي سوى أربع مباريات هذا الموسم بعد اضطراره الصيف المنصرم إلى إجراء عملية جراحية في الركبة.

وغاب الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما عن المباريات الثلاث الأخيرة لسيتي بسبب أوجاع في ركبته وإصابة عضلية زادت الطين بلة وعقدت عملية عودته الكاملة إلى الفريق الذي لعب له للمرة الأخيرة كبديل في 25 تشرين الثاني/نوفمبر ضد أولمبياكوس اليوناني في دوري الأبطال.

وعشية لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد مرسيليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي حسمت بطاقتاها إلى ثمن النهائي لصالح سيتي وبورتو البرتغالي، قال غوارديولا "سنقرر غدا. قد يبدأ على مقاعد البدلاء. سنجري غدا حصة تدريبية وسنرى كيف سيكون رد فعل جسده وليس ركبته وحسب".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن "الأمر الأهم هو مشاركته في الأيام الأخيرة في التمارين مع المجموعة. اختفى الانزعاج الذي عانى منه في السابق".

وتشكل عودة أغويرو دفعا هاما لسيتي قبل أيام من مواجهة الدربي ضد جاره اللدود مانشستر يونايتد السبت في الدوري الإنكليزي.

وكشف غوارديولا أن أغويرو "يعمل بجهد هائل من أجل العودة وهذا هو الأهم. بالطبع يحتاج إلى المزيد من الوقت نتيجة الإصابة والوضع البدني، لكننا صبورون ونتطلع لعودته متعافيا وجاهزا".

ورغم ضمانه صدارة المجموعة نتيجة تقدمه بفارق ثلاث نقاط على بورتو وتفوقه على الفريق البرتغالي في المواجهتين المباشرتين (3-1 وصفر-صفر)، أكد غوارديولا أن سيتي سيخوض لقاء الأربعاء على أرضه من أجل الفوز ولهذا السبب "لن أجري تغييرات على الفريق" مقارنة بمباراة الدوري التي فاز بها في نهاية الأسبوع على فولهام 2-صفر.