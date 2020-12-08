نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد مباريات دور الـ32 من النسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الكاف عبر حسابه الرسمي عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مباريات الذهاب من دور الـ 32 من المسابقة، ستقام أحد يومي 22 و23 ديسمبر الجاري.

بينما ستقام مباريات الإياب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 5 و6 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سونديب بطل النيجر، الذي تأهل على حساب مقديشو سيتي الصومالي، وستقام مباراة الذهاب في النيجر بينما الإياب ستقام في مصر.

بينما يلتقي الزمالك مع فريق جازيلي بطل تشاد، الذي تأهل على حساب سياف بطل جيبوتي بسبب انسحابه.