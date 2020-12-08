نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يواجهه الترسانة في موقعة مثيرة بدوري القسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الكروي بنادي بتروجت مع نظيرة فريق الترسانة، في الثانية والنصف من عصر الأربعاء، بملعب بتروسبورت، في إطار مواجهات الأسبوع الثالث، للمجموعة الثانية، من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني.
يذكر أن الفريق البترولي بقيادة المدير الفني علاء عبد العال تعادل سلبيا أمام السكة الحديد في المباراة الماضية، وبتروجت المركز الثاني برصيد4نقط، بينما يحتل الترسانة بقيادة علاء نوح في المركز الرابع برصيد4 نقاط.
وشهدت الجولة السابقة فوز الترسانة خارج ملعبه على طنطا بهدف دون مقابل سجله اللاعب إيهاب فؤاد.
ترتيب المجموعة الثالثة
1_النصر 4نقاط
2_بتروجت4نقاط
3_القناة4نقاط
4_الترسانة4نقاط
5_الزرقا3نقاط
6_سرس الليان3نقاط
7_المريخ3نقاط
8_كوكاكولا3نقاط
9_بورتو نقطتين
10_السكةنقطتين
11_زد نقطتين
12_منتخب السويس نقطتين
13_النجوم 1
14_الداخلية 1
15_طنطا 0
16_جمهورية شبين 0