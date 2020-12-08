نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يواجهه الترسانة في موقعة مثيرة بدوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الكروي بنادي بتروجت مع نظيرة فريق الترسانة، في الثانية والنصف من عصر الأربعاء، بملعب بتروسبورت، في إطار مواجهات الأسبوع الثالث، للمجموعة الثانية، من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني.

يذكر أن الفريق البترولي بقيادة المدير الفني علاء عبد العال تعادل سلبيا أمام السكة الحديد في المباراة الماضية، وبتروجت المركز الثاني برصيد4نقط، بينما يحتل الترسانة بقيادة علاء نوح في المركز الرابع برصيد4 نقاط.