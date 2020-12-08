نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الاتحاد الإفريقي يُعلن إيقاف نجم بيراميدز بسبب المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارا بمعاقبة إبراهيم حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بالإضافة إلى تغريم النادي السماوي.

يأتي ذلك حسب ما أوضح كاف في بيانه الذي نشره اليوم الثلاثاء، وأكد إيقاف إبراهيم حسن لمدة عامين، منهم 22 شهرا مع إيقاف التنفيذ، على خلفية تناوله للمنشطات، حيث تبدأ عقوبة إيقاف اللاعب من 18 نوفمبر 2020 وحتى 18 يناير 2021.

كما ألزمت لجنة الانضباط بالكاف، نادي بيراميدز بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار، إثر محاولة بعض من منتسبيه كسر الحاجز الأمني والوصول لحكم نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وخسر فريق بيراميدز، نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد.