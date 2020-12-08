نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوكاكولا يغادر القاهرة لمواجهة منتخب السويس بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر الفريق الاول لكوكاكولا القاهرة متوجها الى السويس للمبيت بأحد الفنادق من اجل خوض مباراة منتخب السويس ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مجموعة القاهرة .



وخاض الفريق تدريباته مساء الثلاثاء على ملعب التدريب الخاص بحرس الحدود بالكيلو أربعة ونصف والذى اقتصر على تدريبات بدنية وتم اختيار قائمة الفريق المسافرة للسويس.



وشهدت تدريبات الفريق حالة من المعنويات المرتفعه للاعبين والجهاز الفنى بقيادة محمد عبد الله بعد تحقيق الفريق اول ثلاث نقاط فى المجموعة بعد الفوز الاخير على المريخ فى الجولة الثانية بهدف نظيف .



زعقد المهندس مجدى اسماعيل رئيس النادى جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى طالبهم بخوض المباريات المقبلة بنفس الروح التى خاض بها الفريق مباراة المريخ مؤكدا ان النادى يملك لاعبين على اعلى مستوى ولديهم الكثير يقدموه خلال الموسم الجارى.