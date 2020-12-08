إيقاف مباراة سان جيرمان وباشكاشهير في دوري الأبطال .. اعرف السبب

توقفت مباراة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاكشهير التركي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وغادر لاعبو الفريقين أرضية الملعب بعد شكوك في توجيه الحكم الرابع للقاء كلمات عنصرية للسنغالي ديمبا با مهاجم باشكهشير في واقعة غريبة. أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه لمواجهة باشاكشهير التركي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه لمواجهة باشاكشهير التركي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي: في حراسة المرمى: كيلور نافاس خط الدفاع:فلورينزي - ماركينيوس - دانيلو - كيمبمبي - باكير خط الوسط: ليوناردو بارديس - فيراتي - رافينيا خط الهجوم:نيمار - مبابي ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل باشاكشهير المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

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