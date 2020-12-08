الخطيب مع يعقوب السعدي على قناة الأهلي .. الجمعة

وكتب الإعلامي يعقوب السعدي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلًا : " أنا والخطيب ، حوار مع الرئيس ، الجمعة على قناة الأهلي ".
وفاز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا مؤخرًا على حساب نادي الزمالك بنتيجة 2/1 ، كما فاز على نادي طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3/2 بعدما انتهى الوقت الأصلي والأضافي بنتيجة 1-1 بين الفريقين وتوج بكأس مصر .
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