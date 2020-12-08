وادي دجلة يكشف لـ «دوت الخليج» تفاصيل التعاقد مع أمير عادل

تعاقد مسؤولو نادي وادي دجلة مع المحترف المصري أمير عادل، رسميًا في صفقة انتقال حر للانضمام لصفوف فريق الكرة خلال الموسم الجديد من الدوري الممتاز.
وكان أمير عادل قد وقع عقود انضمامه للزمالك قبل أن يتراجع مسؤولو القلعة البيضاء عن إتمام الصفقة.
وقال نديم سامي نائب رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة في تصريحات خاصة لصدى البلد": "تعاقدنا مع أمير عادل جاء لمدة موسمين وليس ثلاث مواسم كما ذكر ، علمًا بأننا أنهينا هذه الصفقة في آخر يوم في القيد يوم السادس من ديسمبر من الشهر الجاري".
أمير عادل الشهير بياكوبسن فى عمر الـ 13 عُرف باسم "رونالدينيو الدنمارك" ومشهور على المستوى الوطني بسبب تداول مقطع فيديو يُظهر مهاراته، فانتقل من صفوف فريق الشباب في كوبنهاجن الدنمارك في 2011 إلى إيندهوفن الهولندي.
وأصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بيان توضيحي عبر المركز الإعلامي للنادي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل.
وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه على الزمالك "ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب مشاهدة اللاعب على أرض الواقع في التدريبات من أجل حسم موقفه النهائي من انضمام اللاعب للزمالك".
وتابع :"تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب ووكيله لتقرر لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد مع اللاعب، في ظل سياسة لجنة الكرة بعدم اتخاذ أي قرار قبل موافقة المدير الفني".
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