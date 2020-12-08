موعد عودة إبراهيم حسن للمشاركة مع بيراميدز بعد إيقافه من الكاف

يحق لإبراهيم حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المشاركة مع فريقه بعد انتهاء مدة الايقاف التي فرضتها لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تعاطي المنشطات والتى تعد شهرين بداية من 18 نوفمبر 2020 حتى 18 يناير 2021.

عقوبة الكاف جاءت لمدة عامين أى 24 شهرًا منهم 22 شهرًا مع ايقاف التنفيذ، لتصبح عقوبة الإيقاف شهرين فقط، وفي حالة تكرار اللاعب لتلك الفعلة سيتم تفعيل العقوبة الموقوفة.

وكشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز، إن إبراهيم حسن مقيد في قائمة الفريق المحلية، ولم يتم قيده في القائمة الأفريقية فقط، الأمر الذى سيسمح للاعب بالظهور مع فريقه فى المسابقات المحلية بعد يوم 18 يناير 2021، على أن يتم قيده في القائمة الأفريقية عندما يتم فتح القيد من جديد في يناير.

ومنحت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إبراهيم حسن لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز مهلة 3 أيام من أجل التظلم على عقوبة ايقافه لمدة عامين منهم 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بسبب تعاطى المنشطات، وذكر الكاف: "وفق المواد 10 و11 و43.1 و46 و83 و151 من قانون الانضباط، قرر مجلس التأديب أن يفرض على اللاعب إبراهيم حسن تعليقا لمدة عامين، منها 22 شهرا مع وقف التنفيذ بشرط ألا يكون اللاعب مذنبا بارتكاب جريمة مماثلة في غضون عامين".

وأضاف بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "إبراهيم حسن موقوف لمدة شهرين من تاريخ تقديم طلب الإعفاء من الاستخدام العلاجي، أي اعتبارًا من 18 نوفمبر 2020 حتى 18 يناير 2021".

ومن المنتظر أن يتظلم نادي بيراميدز على عقوبة ايقاف إبراهيم حسن خلال الأيام المقبلة وقبل انقضاء الثلاثة أيام المهلة التي منحتها لجنة الانضباط بالكاف من أجل التظلم على العقوبة.

وكان إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، خضع لجلسة الاستماع أمام لجنة مكافحة المنشطات بالاتحاد الأفريقى "كاف" صباح الأحد الماضى، وقدم المحامى السويسرى الذى رافق اللاعب جميع الأوراق التى تثبت براءة إبراهيم حسن من تعمد تعاطى المنشطات.