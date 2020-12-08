ركلتا جزاء .. رونالدو يسجل الهدف الثالث لـ يوفنتوس أمام برشلونة بدوري الأبطال

نجح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في إضافة الهدف الثاني له والثالث لـ يوفنتوس أمام نادي برشلونة الإسباني في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا على ملعب الكامب نو.

وجاء الهدف الثاني لرونالدو في المباراة من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 52 بعدما حصل عليها الفريق بعدما رجع الحكم لنتيجة الفار بسبب لمس مدافع برشلونة للكرة بيده.

وتقدم نادي يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين على برشلونة الإسباني في الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 13 من ضربة جزاء بعدما راوغ كريستيانو رونالدو الظهير الأيمن لبرشلونة وسدد الكرة في منتصف المرمى .

ونجح يوفنتوس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

تشكيل يوفنتوس ضد برشلونة: حراسة المرمى: بوفون. خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت. خط الوسط: كوادرادو، آرثر ميلو، ماكيني، أليكس ساندرو، رامسي. خط الهجوم: ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو.