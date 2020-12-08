أول تعليق من بيراميدز عقب إيقاف إبراهيم حسن بسبب المنشطات

عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن رضاه التام بقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن إيقاف نجم الفريق إبراهيم حسن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة منشطة في تحليله خلال مباراة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأصدر الكاف قرارا بإيقاف لاعب بيراميدز لمدة ٢٤ شهرا منها ٢٢ شهرا مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة محظورة، وفي حالة وجود أي حالة مجددا تخص اللاعب خلال مدة العامين يتم تفعيل العقوبة.
أوضح هاني سعيد أن قرار الاتحاد الأفريقي أكد قناعة نادي بيراميدز التامة بتوفر حسن النية عند اللاعب بتناوله أدوية علاجية بها إحدى المواد المحظورة بغير قصد منه دون الرجوع لطبيب فريق الكرة، وهو ما تفهمته المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وقبلت تظلم اللاعب والنادي في الجلسة التي تمت بواسطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
أشار إلى أن النادي منذ اللحظة الأولى أعلن مساندته للاعبه الذي يتمتع بخلق رائع ويجتهد في المباريات والتدريبات لقناعته بأن ما حدث مجرد خطأ غير مقصود والنادي سانده ودعمه وكلف محاميا سويسريا بمتابعة القضية حتى صدر القرار الذي في فحواه براءة اللاعب.
وكشف عن أن اللاعب بقرار الاتحاد الأفريقي بات من حقه المشاركة في المباريات بعد يوم ١٨ يناير المقبل، عقب الاكتفاء بالمدة التي تم إيقافه فيها مؤخرا وعدم وجود سابقة تعاطيه لأي منشطات والنادي سعيد بعودته وبالقرار المنصف من جانب الكاف.
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