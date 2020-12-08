غزل المحلة : تعاقدنا مع 10 صفقات .. واستاد المحلة جاهز لاستضافة الأهلي والزمالك

أكد حسام عزو نائب رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة، استعدادات ملعب ناديه لاستضافة مباريات الدوري بعد عودة الفريق الكروي الأول للممتاز من جديد.
وقال عزو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك": "الجهات الأمنية كان لها بعض الطلبات ونفذناها بالكامل، الاستاد داخل أسوار الشركة والملعب مؤمن تأمينا عاليا جدًا، ولا يوجد أي حجج".
وأضاف: "المفترض أن الأهلي والزمالك يلعبان على استاد غزل الحلة، إلا إذا كان للأمن رأي أخرى، وغزل المحلة متمسك باللعب على أرضه".
وتابع: "أمن الغريبة سيحسم موقفه من إقامة مباراة الأهلي والمحلة على استاد الغزل يوم الخميس المقبل، الأمن طلب بعض الأمور وقمنا بتنفيذها، والاستاد جاهز لاستقبال تقنية الفار".
وواصل: "خالد عيد المدير الفني له قناعات لا يحتاج إلى التعاقد مع أسماء كبيرة هو يحتاج للاعبين يتشوقون لكرة القدم واقتنعنا برؤيته".
واختتم: "تعاقدنا مع 10 لاعبين من الدوري الممتاز والدرجة الثانية، ولدينا ثقة كبيرة في خالد عيد".
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