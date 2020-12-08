الكاميروني موكوكو أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا

كتب النجم الكاميروني الشاب يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، تاريخًا جديدًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وشارك موكوكو في لقاء فريقه أمام زينيت بطرسبرج الروسي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ودخل موكوكو بديلًا في الدقيقة 58 بدلًا من جوليان براندت خلال لقاء فريقه أمام الفريق الروسي.

وأصبح موكوكو أصغر لاعب يشارك في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعمر 16 عامًا و18 يومًا.

وكان موكوكو قد كتب رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني "بوندسليجا"، بعدما بات أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في أي مباراة بالبوندسليجا (16 عامًا ويوم واحد).

وتخطى النجم الشاب رقم سيلستين بابايارو الذي كان يحمل رقم أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعمر 16 عامًا و87 يومًا.

وإليكم قائمة بأسماء أصغر اللاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا:

1- يوسوفا موكوكو (16 عاما و18 يومًا).

2- سيلستين بابايارو (16 عاما و87 يومًا).

3- ريان شرقي (16 عاما و102 يومًا).

4- ألين هاليلوفيتش (16 عاما و128 يومًا).

5- يوري تيليمانس (16 عامًا و148 يومًا).